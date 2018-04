Trump ser for seg «to eller tre» mulige steder for Kim-møte

NTB utenriks

Trump, som uttalte seg mens han ønsket Tysklands statsminister Angela Merkel velkommen til Det hvite hus, sa senest torsdag at «fem mulige steder» og «tre eller fire mulige datoer» ble vurdert.

Møtet skal etter planen finne sted i mai eller tidlig juni, i kjølvannet av Kims historiske møte med Sør-koreas president Moon Jae-in fredag.

– Forhåpentligvis kommer det til å være en stor suksess, sa Trump, som snakket med journalister under en fotosesjon med Merkel.

Videre fikk han spørsmål om hvorvidt han tror Kim mener alvor med lovnadene om fred og atomnedrustning.

–Jeg tror ikke Kim tuller, og jeg tror ikke vi kommer til å bli brukt. Vi kommer til, tror jeg, å komme fram til en løsning, og hvis ikke, kommer vi til å forlate rommet med respekt, svarte Trump.

Videre sa den amerikanske presidenten at dialogen om den delte Koreahalvøya «aldri har kommet så langt før», samtidig som han uttalte at det var hans eget lederskap som har ført til at dialogen «kommer til å være annerledes denne gangen».

(©NTB)