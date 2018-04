To norske kvinner fengslet i Dubai

NTB utenriks

Kvinnene, som er i midten av 20-årene, har vært varetektsfengsel i Dubai i én uke og tre dager, melder NRK.

Familiene får konsulær bistand fra norske myndigheter. I tillegg har de engasjert advokat som hjelper dem. Ifølge familien skal de to unge kvinnene ha blitt pågrepet sammen med flere andre utlendinger.

– Vi aner ikke hvorfor de sitter i politiets varetekt. Dette er en fortvilet situasjon, sier faren til en av de to kvinnene. Det skal foreløpig ikke foreligge noen siktelser i saken.

Overfor VG bekrefter pressekontakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet at to norske borgere er varetektsfengslet i De forente arabiske emirater. Solberg, sier at de ikke kommer til å gi ut noen detaljer i saken, og kan heller ikke bekrefte ikke kjønn og alder på de fengslede.

Til NRK sier ambassadør Jens Eikaas at en av ambassadens ansatte har møtte kvinnene i fengslet.

– Vi forsøker å bistå dem så godt vi kan med de muligheter vi har, sier Eikaas.

