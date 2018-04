Stoltenberg tror presset har hjulpet 

NTB utenriks

– De siste månedene har FNs sikkerhetsråd vært i stand til å nå enighet om strengere sanksjoner, og vi har også sett en strengere implementering av sanksjonene enn før. Jeg er helt overbevist om at dette sterke internasjonale presset har hjulpet oss hit, sier Stoltenberg.

NATO støtter opp om en framforhandlet politisk løsning på konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea, understreker han.

– Nettopp derfor har vi også støttet sterkt internasjonalt press. Politisk press, diplomatisk press, men ikke minst også økonomisk press.

Stoltenberg kaller erklæringen fra Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un et «viktig første skritt». Men sanksjonene må opprettholdes fram til man ser konkrete resultater på bakken, tilføyer han.

De to koreanske lederne sier i erklæringen at de vil jobbe for en atomvåpenfri Koreahalvøy.

(©NTB)