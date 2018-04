Stoltenberg tok imot Pompeo 

NTB utenriks

Det var lenge usikkert om Pompeo ville rekke møtet, men så snart formalitetene var på plass i Washington torsdag, satte han seg på flyet til Brussel.

Der ble han tatt imot av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Jeg hoppet på flyet og kom rett hit. Og det er det god grunn til. Det arbeides som gjøres her, er uvurderlig, sa Pompeo.

– Presidenten ville veldig sterkt at jeg skulle reise hit, så jeg er glad jeg nådde det, sa han.

Stoltenberg gratulerte Pompeo med det nye vervet.

– Din verdsatte og lange erfaring gjør deg til den perfekte personen til å være USAs øverste diplomat, sa Stoltenberg.

Det er ventet at atomavtalen med Iran vil bli et viktig diskusjonstema i Brussel, både inne på selve ministermøtet og i mer uformelle samtaler på sidelinjene.

Europeiske land forsøker så godt de kan å overtale amerikanerne til å bli værende i avtalen, men frykter at argumentene vil falle for døve ører. USAs president Donald Trump har varslet en beslutning innen 12. mai.

Pompeo er kjent for å være negativ til Iran-avtalen.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for å forhandle fram et tillegg til atomavtalen for å svare på USAs bekymringer.

Det er ventet at spørsmålet også vil komme opp i Washington når Trump møter Tysklands statsminister Angela Merkel senere fredag.

