Russland applauderer toppmøtet mellom Nord- og Sør-Korea

Russland reagerer positivt på nyhetene som har blitt offentliggjort i forbindelse med møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in fredag.

– Dette er veldig positive nyheter, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Tidligere i dag offentliggjorde Nord- og Sør-Korea at de vil jobbe for full atomnedrustning og at de formelt vil avslutte Koreakrigen.

– I dag har vi sett at denne direkte dialogen har funnet sted og at den har gode utsikter, sier Peskov.

