Romanias president ber statsministeren trekke seg

NTB utenriks

Viorica Dancila ble i januar tidenes første kvinnelige statsminister i Romania, men nå sier landets president, Klaus Iohannis, at han ikke har tillit til Dancila og at hun ikke passer til jobben som statsminister.

Viorica Dancila tilhører det sosialdemokratiske partiet, men det er partileder Liviu Dragnea som i realiteten styrer landets regjering. Dragnea kan imidlertid ikke bli statsminister etter at han i 2016 ble dømt for valgfusk.

President Klaus Iohannis er kritisk til Dancilas avhengighet av Dragnea, og sier at hun foretrekker å utføre partiordre og gjør landet mer sårbart.

Iohannis, som er ansvarlig for landets utenrikspolitikk, har også anklaget statsministeren for ikke å ha informert ham om et forslag om å flytte Romanias ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Iohannis har ikke myndighet til å sparke Dancila, men utspillet vil øke presset på landets nasjonalforsamling om å ta en avgjørelse om Dancilas fremtid.

Dancila skal ha avvist en invitasjon fra Iohannis om et møte.

(©NTB)