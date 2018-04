Politiet: Åtte av de ti ofrene for Toronto-angrepet var kvinner

NTB utenriks

Totalt ble dermed ti personer drept og 16 personer såret i angrepet, og følgelig vil påtalemyndigheten endre siktelsen mot den antatte gjerningspersonen, 25-årige Alek Minassain.

Tidligere var han siktet for ti tilfeller av drap og 13 tilfeller av drapsforsøk, og nå vil politiet utvide siktelsen slik at den også omfatter de tre siste tilfellene av drapsforsøk.

Politiet i Canada har allerede tidligere sagt at flertallet av ofrene for angrepet var kvinner, og det spekuleres i at motivet for angrepet var kvinnehat.

– Incel-opprøret er allerede i gang, hadde Minassian (25) skrevet på Facebook rett før angrepet

«Incel» er en forkortelse for «involuntary celibate» – et uttrykk som brukes om menn som ufrivillig ikke har et sexliv.

