Kim og Moon diskuterte atomnedrustning og fred

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in hadde sitt første møte ansikt til ansikt, etter at Kim Jong-un fredag ble den første nordkoreanske lederen som krysset grensen til Sør-Korea siden 1953.

– De to lederne hadde ærlig og åpen dialog om atomnedrustning og å etablere permanent fred på Korea-halvøya, og utvikling av båndene mellom de to koreanske landene, sier Yoon Young-chan, talsperson for Sør-Koreas president Moon Jae-in.

De to lederne skal holde nye møter senere fredag.

