Kim: Jeg var overveldet av følelser

Kim krysset grensen til nabolandet fredag morgen lokal tid, med hele verden som publikum. Selv sa Kim at «det var så lett», og at han «kunne ikke forstå hvorfor det hadde tatt så lang tid å gjøre dette etter elleve år».

Forrige toppmøte mellom de to landene ble holdt i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang i 2007.

– Jeg gikk rundt 200 meter, overveldet av følelser, sa Kim da han ankom Fredshuset.

Tidligere møter førte ikke fram

Ved de to tidligere toppmøtene i 2000 og 2007 førte det aldri til noen form for fredsavtale mellom nord og sør. Kim antydet at han var klar over skepsisen som hang igjen fra tidligere møter og lovet å sørge for en varig avtale.

– Det spiller ingen rolle at man oppnår en bra avtale om man ikke implementerer den ordentlig. Da vil det kun føre til skuffelser, sa Kim.

– Til forskjell fra tidligere da vi mislyktes i å følge opp og gikk tilbake til start, ønsker jeg å møte forventningene til folket, fortsatte den nordkoreanske lederen.

Moon uttrykte beundring over Kim som han mente var modig som valgte å krysse grensen til nabolandet. Han sa han håpte på en «en kraftig avtale slik vi kan gi det i gave til det koreanske folket og folket som ønsker fred.»

– Da du krysset den militære grensen for første gang, ble Panmunjom et symbol for fred, ikke splid, sa Moon til Kim.

– Jeg tror vi begge føler en tung vekt på våre skuldre, fortsatte han.

Fikk Moon til å le

Deretter holdt de to lederne dagens første møte for lukkede dører. Like over klokken 5 fredag morgen norsk tid gikk Kim tilbake til den nordkoreanske siden av grensebyen for å spise lunsj.

Senere er det ventet en ny runde med diskusjoner før det er meningen at de to lederne skal undertegne en avtale og komme med en felles uttalelse. Utover kvelden skal de to spise middag sammen, og på menyen står både nord- og sørkoreanske retter. Kim sa til Moon han håpte han ville like de tradisjonelle kalde nudlene han hadde brakt med fra langt av sted.

– Eller, jeg burde ikke si langt av sted, la Kim til, som skapte latter blant den nordkoreanske delegasjonen og Moon selv.

