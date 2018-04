God tone mellom Merkel og Trump – men ingen tollgarantier

NTB utenriks

Trump ga Merkel et kyss på kinnet og gratulerte henne med gjenvalget i fjor da hun ankom Washington for et i underkant av tre timer langt møte fredag.

Videre la til at han og Merkel har hatt «et fantastisk forhold fra dag én», noe «enkelte dessverre ikke forstår».

–Jeg liker deg, sa Trump mens de to lederne poserte for fotografene.

– Og jeg deg, svarte Merkel, som takket Trump for mottakelsen og la til at hun ville bruke turen til å igjen understreke at Tyskland ønsker et dypere forhold med USA.

Ingen garantier

Under møtet skulle Merkel etter planen gjøre et siste europeisk forsøk på å overtale Trump til å unngå handelskrig og bevare atomavtalen med Iran.

Under pressekonferansen etter møtet kom det imidlertid ingen garantier om noen av delene.

Isteden ga Merkel Trump medhold i at Iran-avtalen ikke «er tilstrekkelig til å begrense Irans atomprogram» i sin nåværende form, samtidig som hun ikke kunne si noe konkret om hvorvidt Tyskland og EU blir unntatt fra Trumps varslede 25 prosents toll på stål og aluminium.

– Til sjuende og sist er dette opp til president Trump, sa Merkel.

Ønsker rettferdig handel

Trump snakket på sin side lenge om hvordan USAs handelsavtaler er urettferdige for amerikanerne og fører til at USA går med kraftig handelsunderskudd.

– Men jeg klandrer ikke deg, jeg klandrer mine forgjengere, sa Trump, som heller ikke ville si noe om hvorvidt Tyskland og EU får tollunntak.

– EU har noen fantastiske land, og det er et stort handelspotensial mellom oss. Jeg sikker på at alle kommer til å bli fornøyde til slutt, sa den amerikanske presidenten.

Mens Merkel sto ved siden av ham, rettet Trump samtidig ny kritikk NATO, som han mener hjelper Europa mer enn USA, og mot landene i forsvarsalliansen som ikke betaler sin del av regningen.

Tyskland bruker 1,3 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar, godt under alliansens mål på 2 prosent.

Anstrengt forhold

Den tyske statsministerens korte besøk i Washington fredag ble langt mer forretningsmessig enn det storslåtte og tre dager lange statsbesøket som Frankrikes president Emmanuel Macron gjennomførte tidligere i uka.

Mens Macron har bygd opp et godt personlig forhold til Trump, tross stor politisk avstand, har Merkel et anstrengt forhold til den amerikanske presidenten. Forrige gang hun tok turen til Det hvite hus, i mars i fjor, ble hun tilsynelatende oversett av Trump da hun forsøkte å gi ham et håndtrykk.

Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på at han er sterkt kritisk til Merkels politikk. Han mener også at Tyskland skylder USA store summer på grunn av for små bidrag til NATO og landets store handelsoverskudd med USA.

Merkel på sin side misliker sterkt at Trump vil trekke USA fra klimaavtalen og at han insisterer på å sette USA først på bekostning av internasjonalt samarbeid.

Pessimisme

Det var ventet at møtet kom til å bli en utfordring for Merkel, og i forkant hadde den tyske regjeringen forsøkt å skru ned forventningene.

– Det vil allerede bli regnet som en suksess hvis den amerikanske presidenten lytter og forstår at europeerne står side om side, sa regjeringens rådgiver for transatlantiske saker, Peter Beyer.

En annen regjeringskilde sa han hadde liten tro på at Europa vil bli spart for Trumps toll.

– Ut fra dagens perspektiv må vi anta at tollen kommer 1. mai. Og da får vi se hvordan vi håndterer det, har en ikke navngitt regjeringskilde sagt til nyhetsbyrået AFP.

