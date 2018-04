Frankrike vil diskutere WTOs fremtid med Trump

NTB utenriks

Donald Trump har lenge vært kritisk til WTO, som han mener er urettferdig i sin behandling av USA og for myk i behandlingen av Kina.

– Vi er klare til å starte diskusjoner med våre amerikanske venner om WTOs fremtid, om forbedringer av WTO og hele det multilaterale handelssystemet, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Uttalelsen kom i forkant av et møte mellom finansministrene i eurosonen i Bulgarias hovedstad Sofia fredag.

– Men først må vi bli kvitt spørsmålet om den nye tollen, sier Le Maire, med henvisning til at Trump fra 1. mai vil innføre nye tollsatser på europeisk stål og aluminium.

De nye tollsatsene kan utløse handelskrig mellom Europa og USA.

Le Maire la til at Frankrikes president Emmanuel Macron også hadde tatt opp saken med Trump under sitt statsbesøk i USA tidligere denne uken. Under besøket skal Macron også ha forsøkt å overtale Trump til å la EU slippe unna tollen.

Det er også ventet at Tysklands statsminister Angela Merkel vil ta opp tollen med Trump under sitt statsbesøk i USA som starter fredag.

