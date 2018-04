Tidligere politimann siktet i kjent seriedrapssak i USA 

NTB utenriks

Dermed ser det ut til at en av USAs mest kjente drapsgåter kan være løst. Jakten på «The Golden State killer» har pågått siden 70-tallet, og det er antatt at han står bak minst tolv drap og rundt femti voldtekter.

Onsdag ble det kjent at Joseph James DeAngelo er pågrepet i Sacramento og siktet for to av drapene. Det er ventet at siktelsen mot ham blir utvidet.

Ifølge politiet ble DeAngelo «meget overrasket» da han ble pågrepet utenfor hjemmet sitt i Citrus Heights i Sacramento. Her bodde han sammen med sin voksne datter og barnebarn.

Statsadvokat Anne Marie Schubert sier DeAngelo ble identifisert via DNA-teknologi, men vil ikke gå innpå detaljer rundt etterforskningen.

DeAngelo arbeidet i to forskjellige politidistrikt mellom 1973 og 1979, men fikk til slutt sparken for butikktyveri. Ifølge politiet er det svært sannsynlig at DeAngelo begikk flere av drapene mens han var ansatt i politiet. Ifølge nyhetsbyrået AP er han også krigsveteran og tjenestegjorde under Vietnamkrigen.

Den ukjente mannen bak seriedrapene som rystet delstaten, ble også omtalt som «East Area Rapist» og «The Original Nightstalker». Morderen pleide å snike seg inn i hjemmene til folk som lå og sov. Deretter voldtok han kvinner mens mennene lå bundet fast. Ofrene hans var alt fra 13 til 41 år gamle.

