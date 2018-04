Ti hjelpearbeidere savnet i Sør-Sudan

NTB utenriks

Alle de ti personene som er savnet, er fra Sør-Sudan, hvorav tre var ansatt av FN. De forsvant idet de var på vei fra byen Yei til Tore i regionen Sentral-Ekvatoria.

De andre hjelpearbeiderne jobber for Den sørsudanske utviklingsorganisasjonen ACROSS, Plan International og Action Africa Help.

– Vi er dypt bekymret for hva som har skjedd med disse hjelpearbeiderne, og vi forsøker raskt å skaffe informasjon om hvordan de har det, sier FNs humanitære koordinator for Sør-Sudan, Alain Noudehou.

Sør-Sudan er ett av de farligste stedene i verden for hjelpearbeidere.

