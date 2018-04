Syrere leter etter savnede familiemedlemmer

NTB utenriks

Krigen i Syria har rast i over sju år og har trolig kostet over 350.000 menneskeliv. Halve befolkningen, over 11 millioner mennesker, er drevet på flukt og store deler av landet er lagt i ruiner.

De første tre-fire årene av krigen mottok ICRC mellom 30 og 50 henvendelser i måneden fra syrere som ba om hjelp til å finne savnede familiemedlemmer.

I løpet av de siste seks månedene har det kommet 13.000 slike henvendelser, opplyser ICRCs president Peter Maurer.

Henvendelsene kommer både fra folk i Syria og fra syrere som har flyktet til naboland, Europa, USA og andre steder, opplyser Maurer.

Gjenerobret

Den store økningen i antall henvendelser skyldes trolig at syriske regjeringsstyrker det siste året har gjenerobret store områder fra opprørere, og at situasjonen i disse områdene nå er relativt rolig.

Noen flyktninger tar derfor sjansen på å vende hjem, mens andre forsøker å kontakte familiemedlemmer for å finne ut om det er trygt å returnere.

Maurer medgir at ICRC har hatt svært begrenset suksess i arbeidet med å spore opp savnede syrere og gjenforene dem med resten av familien.

– Det er kun snakk om noen titall, snarere enn noen tusen, sier Murer.

– Vi innser derfor at vi må bygge opp kapasiteten og arbeide mye mer med disse forespørslene, sier han.

Fangeleirer

Noen av de savnede er trolig drept i krigen, mens andre sitter fengslet eller har flyktet til ukjent sted.

Røde Kors får tilgang til noen syriske fengsler, men ikke alle.

– Vi har ikke tilgang til fangeleirer som blir drevet av hæren og sikkerhetstjenesten. Vi har heller ikke tilgang til fangeleirene som blir drevet av opposisjonen, sier Murer.

