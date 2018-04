Shell med økning på 68 prosent i første kvartal

NTB utenriks

Shells nettoinntekter i første kvartal var på 47 milliarder norske kroner. Tallet for samme periode i fjor var snaut 28 milliarder kroner.

Dermed kan Shell notere seg en økning på rundt 68 prosent.

Det gode resultatet kommer etter en periode med økte oljepriser. Onsdag var prisen for et fat nordsjøolje 73.86 dollar, noe som er en økning på over 43 dollar siden januar 2016.

Shell, som også har trappet opp sin satsing på naturgass, erklærte i februar en økt satsing på norsk sokkel.

– Vi er særlig fokusert på Nordsjøen og Norskehavet. Dette er områder som vi mener det er stort potensial i, og der vi vil fokusere vår oljeleting og oljeboring, sa Shells konsernsjef Ben van Beurden til NRK.

