Norsk kvinne tiltalt for hvitvasking av narkotikapenger på Gran Canaria

Bakgrunnen er en omfattende politiaksjon i 2016 hvor ti personer ble pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene, mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain på en cruisebåt som kom fra Brasil til Lanzarote, skriver VG.

Kvinnen står nå tiltalt i en rettssak i Las Palmas. Politiet mener at hun ikke har hatt en sentral rolle i nettverket, men at hun har vært involvert via sin partner, en sveitsisk mann i 50-årene.

Ifølge tiltalen har hun vært med på å sende penger til personer i organisasjonen, i tillegg til at hun sammen med kjæresten har vekslet inn sedler i ulike bankfilialer. Hun skal også ha hatt ansvar for å overvåke flere møter under planleggingen av smuglingen.

– Hun avviser å ha noe som helst med denne saken å gjøre og kjenner seg ikke igjen i tiltalen. Hun bekrefter at hun har hatt et forhold til den tiltalte mannen, men det er ingenting som knytter henne til saken, sier kvinnens forsvarer Miguel Ángel Diepa til VG.

Rettssaken skal være ferdig førstkommende fredag og dommen er forventet drøye to uker senere.

