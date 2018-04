Macron tror Trump trekker seg fra Iran-avtalen

NTB utenriks

Macron sier han antar at Trump velger å bryte med avtalen basert på presidentens tidligere uttalelser, men vektlegger at han ikke vet dette med sikkerhet, skriver Reuters.

– Jeg vet ikke hva den amerikanske beslutningen blir, men den rasjonelle analysen av Trumps tidligere uttalelser fører meg ikke til å tro at Trump vil gjøre alt han kan for å bli, sa Macron under en pressekonferanse.

Trump har truet med å trekke USA fra avtalen og gjeninnføre sanksjoner mot Iran fra 12. mai.

Macron, som er på statsbesøk i USA, har prøvd å overtale presidenten til ikke å gjøre nettopp dette. Tirsdag antydet Macron at Frankrike vil møte Trump på halvveien og heller innføre en ny avtale som et supplement til den nåværende atomavtalen.

Ifølge The Australian Financial Review sa Macron til journalister i Washington at han tror Trump trekker seg ut på grunn av nasjonale anliggender.

