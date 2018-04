Kronprinsparet avsluttet sin rundreise i Baltikum

NTB utenriks

Anledningen til rundturen i de tre baltiske landene er 100-årsjubileet for landenes selvstendighetserklæringer.

Latvia, Litauen og Estland erklærte sin selvstendighet i 1918, men ble okkupert av Nazi-Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen var de tre landene del av Sovjetunionen helt fram til 1991.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har deltatt på en rekke ulike arrangementer som har tatt opp næringslivssamarbeidet mellom Norge og de tre landene, blant annet innen forsvarsindustrien.

– Imponerende digitalisering

Estland var det siste av de tre landene som får kongelig besøk. Kronprinsparet ble tatt imot onsdag ettermiddag av Estlands president Kersti Kaljulaid med en høytidelig velkomstseremoni utenfor presidentpalasset Kadriorg.

Torsdag var kronprinsen og kronprinsessen til stede ved åpningen av næringslivsseminaret «Estonian-Norwegian Partnership for Digital Transformation».

– Digitaliseringen i Estland er imponerende. Her har de tatt dette med teknologi i administrasjon og statsforvaltning til en annen divisjon enn de fleste andre land. Man kan blant annet stemme digitalt, og gjøre de fleste transaksjoner digitalt, så det er ganske imponerende, sa kronprins Haakon under et møte med pressen torsdag ettermiddag.

Omvisning i gamlebyen

Etter åpningen av seminaret besøkte kronprinsparet deretter Telliskivi Creative City, hvor de møtte representanter fra frivillige, ikke-statlige organisasjoner som mottar EØS-midlene.

Til slutt fikk de en omvisning i den historiske gamlebyen i Tallinn, som står på UNESCOs verdensarvliste, før returen til Norge.

