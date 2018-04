NTB utenriks

Tiltaket vil innebære forsinkelser og nedsatt funksjonalitet for de rundt 40 millioner iranerne som bruker appen. Dette er ikke første gang Iran slår til mot Telegram.

Under de massive protestene mot regjeringen i januar beordret iranske myndigheter et lignende tiltak. Rundt 10 prosent av brukerne klarte likevel å bruke appen via VPN-tjenester og alternative internettilkoblinger.

(©NTB)