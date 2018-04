Iran avviser enhver endring av atomavtalen

NTB utenriks

Uttalelsen kommer etter at Frankrikes president Emmanuel Macron tok til orde for at det må fremforhandles flere avtaler med Iran, blant annet om en begrensing av landets missilprogram.

– Ingen endringer eller tillegg til den nåværende avtalen vil bli akseptert av Iran, sier Ali Akbar Velayati, en av de fremste rådgiverne til ayatolla Ali Khamenei til det iranske nyhetsbyrået Fars, ifølge Reuters.

– Hvis Trump forlater avtalen, vil Iran helt sikker trekke seg fra den. Iran vil ikke akseptere en atomavtale som vi ikke tjener noe på, sier Velayati.

Utspillet til Macron tolkes som et forsøk på å hindre USA i å trekke seg fra avtalen, som ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og EU i 2015, og som skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen.

Trump har tidligere truet med at USA vil trekke seg fra avtalen hvis den ikke blir reforhandlet innen 12. mai. Hvis USA skroter avtalen vil det etter alt å dømme betyr at amerikanerne iverksetter nye sanksjoner som en reaksjon på Irans atomprogram.

(©NTB)