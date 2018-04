Bill Cosby kjent skyldig på alle punkter i overgrepssaken

NTB utenriks

Rettssaken mot Cosby kom opp på nytt etter at en annen jury i 2017 ikke greide å komme til enighet om en kjennelse. Saken omtales av nyhetsbyrået AP som «metoo-æraens første store kjendisrettssak».

Den fornærmede i saken, Andrea Constand, har forklart at Cosby ga henne piller som satte henne ut av spill før han forgrep seg på henne. Selv forklarte Cosby i retten at det dreide seg om frivillig sex.

Kjennelsen som er avsagt, dreier seg om tre tiltalepunkter, som alle kan gi inntil ti års fengsel. Dermed kan Cosby komme til å tilbringe resten av livet i fengsel, til tross for at rettspraksisen tilsier at straffeutmålingen blir noe mildere.

Kausjon

Cosby så rett ut i luften mens kjennelsen ble lest opp, men langet kort etter ut mot statsadvokat Kevin Steele med en kraftsalve, da han tok til orde for varetektsfengsling på grunn av rømningsfare. Cosby nektet for at han disponerte et fly, og ropte ut «Jeg er lei ham!". Dommeren avgjorde at Cosby kunne løslates mot kausjon i påvente av straffeutmålingen.

Om lag 60 kvinner har anklaget den tidligere så folkekjære skuespilleren for overgrep. Hendelsene skal ha funnet sted over en 40 år lang periode. Ettersom de andre sakene er foreldet, er det bare Constands anklager som har ført til at det har blitt reist straffesak. Denne saken har også vært gjenstand for et sivilt søksmål, som ble løst ved forlik. Påtalemyndigheten saken opp igjen etter at det skal ha kommet fram nye bevis.

Flere vitner

I årets to uker lange rettssak fikk påtalemyndigheten føre fem andre kvinner som beskylder Cosby for overgrep som vitner. I forrige rettsrunde fikk aktoratet bare føre ett slikt vitne. Kvinnenes forklaringer tegnet et bilde av TV-stjernen som en serieovergriper, noe som ser ut til å ha overbevist juryens sju mannlige og fem kvinnelige medlemmer.

Cosbys advokater har på sin side forsøkt å angripe Andrea Constands troverdighet og fremstille henne som en «grådig løgner». De har også anklaget de andre kvinnene som har stått fram for å være ute etter oppmerksomhet.

Flere jusseksperter har vært skeptisk til muligheten for å få Cosby dømt, fordi det har gått så lang tid siden overgrepet og fordi det manglet fysiske bevis.

Bill Cosby spilte i årevis familiefaren og legen Cliff Huxtable i den svært populære TV-serien «The Cosby Show».