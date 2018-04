Aktoratet ber om livstidsdom for Akilov

NTB utenriks

– Spørsmålet er om dette ikke er det alvorligste lovbruddet i Sveriges historie, sa aktor Hans-Jörgen Hanström under torsdagens rettergang.

Aktoratet krever en livstidsdom for Rakhmat Akilov, som er tiltalt for terror, drap på fem personer og drapsforsøk. Han er også tiltalt for å ha satt 144 personer i fare da han kjørte ned en rekke mennesker i Drottninggaten i Stockholm den 7. april i fjor.

– Han ville drepe svenske statsborgere. De som befant seg på gaten, hvem som helst. Han kjørte på hele familier, kvinner, barn, unge og gamle. Han har vært fullstendig likegyldig, sa Hans Ihrman, et annet medlem av aktoratet, om Akilov.

Nekter for 18 punkter

Ihrman mener at det ikke finnes noen formildende omstendigheter i Akilovs tilfelle. Den tiltalte har sagt seg skyldig i å begå et terrorangrep.

Han nekter imidlertid for 18 tiltalepunkter. Et viktig spørsmål retten må ta stilling til, er i hvilke tilfeller Akilov skal dømmes for drapsforsøk. Her vil domstolen ta utgangspunkt i videoopptak fra Drottninggaten, og hvor nær Akilovs bil var ved å treffe de fornærmede.

– Ja, hva ville jeg oppnå? Jeg ville at Sverige skulle slutte å krige mot kalifatet. At man skulle slutte å sende soldater til kampsonene. Og at man skulle slutte å sende gigantiske pengesummer for å bekjempe vårt kalifat, sa Akilov i februar om sitt motiv.

Avsluttes trolig i juni

Usbekeren har selv uttalt at han utførte handlingene på oppdrag fra terrororganisasjonen IS, og aktoratet beskrev ham torsdag som «en fullstendig overbevist jihadist». IS har imidlertid ikke tatt på seg ansvaret for Akilovs terrorangrep.

Et mulig medvirkende motiv er at den 40 år gamle bygningsarbeideren fikk avslag på sin asylsøknad, og at han derfor skulle utvises fra Sverige.

Saken avsluttes trolig onsdag eller torsdag neste uke. En dom kommer sannsynligvis i juni.

