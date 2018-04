Air France-flygere varsler nye streiker

NTB utenriks

Tre fagforeninger står bak streiken, som er delt opp i to perioder, fra 3. til 4. mai og fra 7. til 8. mai.

– Vi må holde oppe presset for å få igjennom våre lønnskrav, skriver fagforeningene i en felles pressemelding.

Flygerne opplyser at målet for streiken er å få til en «avtale som er rettferdig for alle». Streiken kommer etter lengre tids uenighet mellom ledelsen og de ansatte i Air France.

Det franske flyselskapet har i flere år hatt lønnsstopp. Flyselskapet har lagt et tilbud om 2 prosent på bordet, noe som er langt unna de ansattes krav om en lønnsøkning på 5,1 prosent.

Uenigheten har siden februar ført til en rekke streiker og tusenvis av innstilte flyavganger.

