Trump åpner for å bli værende i Syria

For rundt en måned siden overrasket Trump mange med å kunngjøre at han kom til å trekke USA ut av Syria «veldig snart». Han insisterte på at USA hadde gjort sitt og at andre land kunne ta over.

Men under Frankrikes president Emmanuel Macrons besøk i Washington har Trumps tone endret seg. Under en pressekonferanse tirsdag sa han at de to statslederne hadde diskutert baksiden ved å trekke seg ut av landet.

– Emmanuel og jeg har diskutert det faktum at vi ikke ønsker å gi Iran en åpen dør til Middelhavet, spesielt siden vi kontrollerer det, sa Trump. Den amerikanske presidenten la til at før USA trekker seg ut av landet, ønsker landet å etterlate seg «et kraftig og varig fotspor».

Trump meddelte at denne langtidsplanen var en stor del av det samtalene med den franske presidenten hadde dreid seg om. Macron sa til pressen at han og Trump var enige i at problemet i Syria handler om mer enn Trumps førsteprioritet, som er å drive IS ut av Syria.

Tirsdag sa en talsmann for den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Irak og Syria, Ryan Dillon, at USA ikke er på vei til å trappe ned i Syria. Antallet luftangrep mot gjenværende lommer med IS-soldater har faktisk økt den siste uken, sa han.

