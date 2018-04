Sterke salgstall for James Comeys Trump-kritiske bok

NTB utenriks

Tallet inkluderer både trykte utgaver, lydbøker og e-bøker, opplyser forlaget Flatiron Books.

Memoarene til den tidligere FBI-sjefen, som fikk sparken av president Donald Trump, har vært en av årets mest omtalte utgivelser.

I boka skriver han blant annet om etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat epostkonto mens hun var utenriksminister. Og ikke minst beskriver han i detalj sine merkverdige møter med Trump, en mann han omtaler som «serieløgner» og en slags «mafiaboss», og som han mener ikke har den moralske standarden som kreves av en amerikansk president.

Trump har svart med å kalle Comey for en «løgnaktig slimball».

«A Higher Loyalty» ble utgitt 17. april, og er den heteste politiske boka siden Michael Wolff utga «Fire and Fury» i januar, en bok som allerede er blitt solgt i millioner av eksemplarer. Også Wolff kommer med oppsiktsvekkende beskrivelser av Trumps oppførsel og livet i Det hvite hus.

Men Comeys bok kan så langt vise til langt sterkere salgstall enn hva «Fire and Fury» solgte de første dagene. Det kan blant annet ha sammenheng med at Comeys bok er blitt snakket om i ukevis, og at den før utgivelsen var trykket i hele 850.000 eksemplarer. Wolffs bok derimot, var kun trykket i 150.000 eksemplarer, og mange butikker gikk tom for boka i løpet av få dager.

