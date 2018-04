Søreide: Forholdet til Russland er ikke påvirket 

NTB utenriks

– Foreløpig ser vi ikke indikasjoner på noen påvirkning på det bilaterale forholdet, sier Søreide (H) til NTB.

Hun beskriver situasjonen som en «konsulær sak».

– Vi forsøker å hjelpe Frode Berg så godt vi kan innenfor de rammene som er. Det betyr at vi jobber langs mange ulike spor for å ivareta hans interesser best mulig, sier Søreide.

I praksis betyr det blant annet at Norge bistår med fengselsbesøk, forklarer hun. I tillegg deltar Norge på fengslingsmøter når russiske myndigheter tillater det.

– Vi må forholde oss til det rettssystemet som er i Russland. Det er ikke tatt ut noen tiltale ennå, og det avventer vi fortsatt, men vi fortsetter å bistå konsulært med alle de midler vi har, sier Søreide.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) nekter skyld i saken, men har via sine advokater fortalt at han var på oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember. Han er siktet for spionasje og sitter i dag i varetekt i Moskva.

Søreide vil ikke kommentere opplysningene om at Berg skal ha vært tilknyttet Etterretningstjenesten.

– Jeg kan verken diskutere eller kommentere den type opplysninger. Det får man eventuelt rette til E-tjenesten, sier hun.

(©NTB)