Russland: Ingen alternativer til atomavtalen

– Vi mener det ikke finnes noen alternativer så langt, sa Dmitrij Peskov til journalister i Moskva onsdag formiddag.

Han la til at Irans syn på saken er overordnet alt annet.

Bakteppet er at USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for å reforhandle avtalen.

Avtalen ble inngått med EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og USA og trådte i kraft for over to år siden. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sa onsdag at Iran «mest sannsynlig» kommer til å trekke seg fra avtalen som gjengjeldelse dersom USA trekker seg først.

