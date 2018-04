Murdoch gir opp kampen om Sky

NTB utenriks

21st Century Fox har lagt inn et bud på 119 kroner per Sky-aksje, mens Comcast har sagt seg villig til å betale nærmere 139 kroner per aksje.

Sky har 22 millioner kabel-TV-kunder i Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike og Italia.

Murdochs 21st Century Fox eier fra før drøyt 39 prosent av Sky og eier også blant annet Fox News og Hollywood-studioet FX.

Sky, som har 23 millioner kabel-tv-kunder i Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike og Italia, opplyser at de nå vurderer tilbudet fra Comcast.

Comcast eier blant annet NBC og en rekke andre TV-stasjoner, og er også en stor telekom-aktør i USA.

(©NTB)