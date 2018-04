Macron advarte mot nasjonalisme og handelskrig

NTB utenriks

Under Macrons statsbesøk i USA har han gitt inntrykk av å ha et svært varmt forhold til Trump.

Men under talen i Kongressen onsdag var tiden tydeligvis kommet for å markere at Macron i en viss forstand er Trumps politiske motpol.

– Vi har to mulige veier framover. Vi kan velge isolasjonisme, tilbaketrekking og nasjonalisme. Men å lukke døren til verden vil ikke stanse verdens utvikling, sa Macron.

Trump er på sin side en skarp kritiker av mange typer internasjonalt samarbeid. I sin innsettelsestale i fjor gjenopplivet han slagordet «America First», som i sin tid ble brukt av isolasjonistiske grupper som ville hindre at USA gikk inn i andre verdenskrig.

– Må bygge verdensorden

Macron oppfordret i stedet USA til å gjenoppfinne multilateralismen, et uttrykk som brukes om internasjonalt samarbeid mellom et større antall land.

– Verdenssamfunnet må styrke innsatsen og bygge en verdensorden for det 21. århundret, sa han i talen.

Han understreket det USA og Frankrike har felles, ikke minst tidligere i landenes historie.

– Våre to nasjoner har røtter i den samme jord. De er grunnlagt på idealene fra den amerikanske og den franske revolusjon.

Stående applaus

Presidenten ble tatt godt imot av de amerikanske kongressrepresentantene og senatorene. De ga ham stående applaus i tre minutter før han begynte å tale – på engelsk.

– Jeg elsket det, sa demokraten Dick Durbin etterpå.

Durbin satte stor pris på at Macron vektla kampen mot klimaendringene og atomavtalen med Iran. Trump har på sin side varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen om bekjempelse av klimaendringene.

Kevin McCarthy, som leder Republikanerne i Representantenes hus, sa han ikke fikk følelsen av at Macron irettesatte Trump. Begge presidentene er tilhengere av fri og rettferdig handel, mener McCarthy.

– Ingen planet B

I talen sa Macron at verdensordenen for det 21. århundre må baseres på lov og rett. Han kalte dette et «evig prinsipp» som ble etablert etter andre verdenskrig.

Presidenten advarte både mot falske nyheter og handelskrig mellom allierte land. Han oppfordret til felles kamp mot global oppvarming og sa det ikke finnes noen «planet B».

– Make our planet great again, sa Macron.

Han er den første utenlandske statslederen som har kommet på statsbesøk til USA etter at Donald Trump overtok som president.

I striden om Irans våpenprogrammer har Macron delvis kommet Trump i møte, og både Frankrike og USA tar nå til orde for et tillegg til avtalen om Irans atomprogram.

– Iran må aldri få tilgang til atomvåpen, understreket Macron i talen.

Både Iran og en rekke andre land har avvist at det er aktuelt å reforhandle avtalen om det iranske atomprogrammet.

