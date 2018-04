Lula åpner for å bli erstattet som presidentkandidat – men partiet sier nei

NTB utenriks

Valget holdes i oktober, og Lula er ifølge meningsmålinger favoritt til å vinne. Men på grunn av korrupsjonsdommen på drøyt tolv års fengsel, som han har begynt å sone, vil han neppe bli godkjent som presidentkandidat.

– Jeg vil at dere skal føle dere helt frie til å ta enhver avgjørelse som trengs fordi 2018 er et viktig år for PT, for venstresiden og demokratiet, skriver Lula i et brev til partiledelsen.

Men PT har allerede avvist Lulas tilbud.

– Folket vil at Lula settes fri, at Lula blir president! Det finnes ingen plan B fordi Lula er uskyldig, skriver partileder Gleisi Hoffmann på Facebook.

Det er ventet at Lula formelt vil bli nominert til partiets presidentkandidat på et landsmøte senere i år. PT har også varslet at det vil gå rettens vei og gjøre alt de kan for å få ham godkjent som kandidat.

Lula ble fengslet 7. april etter at høyesterett avviste hans begjæring om å slippe fengsling så lenge alle ankemuligheter ikke er uttømt. Etter dette har partiet flyttet sitt hovedkontor til byen Curitiba, der han soner dommen.

Lula er dømt for å ha tatt imot bestikkelser i form av en luksusleilighet fra et entreprenørselskap som er blitt brukt i flere offentlige byggeprosjekter. Selv sier han at saken er politisk motivert.

(©NTB)