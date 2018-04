Kilde: Trump til Storbritannia i juli

NTB utenriks

Trump skal ha møter med statsminister Theresa May, og kan muligens også få møte dronning Elizabeth eller andre medlemmer av den britiske kongefamilien, skriver avisen The Guardian, som siterer kilder i Downing Street.

Trump kan imidlertid ikke vente seg noe av den pomp og prakt som britene er så gode på. For den amerikanske presidenten vil ikke bli beæret med et statsbesøk, det vil være et offisielt besøk, som er mindre formelt. Dermed blir det verken tur i gullkaret opp The Mall eller gallamiddag på Buckingham Palace.

En talsmann for statsminister May vil ikke svare bekreftende på meldingen.

– Da statsministeren og presidenten møttes i Davos tidligere i år, sa de at deres medarbeidere ville få i stand et arbeidsbesøk, og vi vil komme med detaljer om det på et senere tidspunkt, sier talspersonen.

Etter det The Guardian erfarer, kommer Trump trolig til å reise til London etter NATO-toppmøtet i Brussel i midten av juli.

Besøket, dersom det blir gjennomført, er en gjenvisitt etter at statsminister Theresa May inviterte Trump da hun som første utenlandske regjeringssjef besøkte ham i Det hvite hus kort tid etter at han ble innsatt som president i 2017.

Planene for et Trump-besøk i Storbritannia har imidlertid vært svært omstridte. Både Londons ordfører Sadiq Khan, en rekke folkevalgte og mange andre briter har protestert mot at Trump kommer på offisielt besøk. Bakgrunnen er blant annet at Trump i fjor delte en omstridt video på Twitter som først ble lagt ut av en britisk ytre høyre-politiker.

Det har også vært argumentert med at det vil være pinlig for dronning Elizabeth å møte den brautende presidenten.

