Gorillabestanden i Vest-Afrika større enn antatt

Ifølge nye beregninger som er publisert i tidsskriftet Science Advances, er bestanden av vestlig lavlandsgorilla på 362.000 dyr, fordelt på fem vestafrikanske land. Det er langt flere enn tidligere beregnet.

Likevel er det ikke bare gode nyheter, for ifølge forskerne har bestanden minsket med 19 prosent i løpet av åtte år. Forskerne er fortsatt bekymret for at den vestlige lavlandsgorillaen kan bli utryddet dersom nedgangen fortsetter.

Grunnen til at forskerne har kommet fram til et høyere anslag, er at de har brukt en annen metode for å telle dyrene. Tidligere anslag var basert på å telle antall gorilla-reder fra isolerte områder i gorillaenes leveområder. Nå brukes en mer nøyaktig matematisk metode for å beregne antallet også i områder der redene ikke har vært direkte overvåket av mennesker.

Vestlig lavlandsgorilla er den miste av gorilla-underartene. De holder til i Angola, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Kongo Kinshasa, Kongo Brazaville, Ekvatorial Guinea og Gabon.

Gorillaene er blant menneskets aller nærmeste slektninger i dyreriket.

