NTB utenriks

Den såkalte «Golden State Killer» herjet California i årene 1976 og 1986. Han sto trolig bak minst tolv drap og 45 voldtekter, ifølge FBI.

Onsdag ble det kjent at Joseph James DeAngelo (72) er pågrepet i Sacramento og siktet for to av drapene. Ifølge lokale medier har DeAngelo tidligere vært politimann.

Politiet har varslet en pressekonferanse i løpet av onsdag kveld. Ifølge lokale medier vil det komme en kunngjøring om et banebrytende gjennombrudd i saken.

(©NTB)