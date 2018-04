ETA ga fra seg våpen

NTB utenriks

Kassene ble tatt hånd om av politiet i byen Bayonne bare noen dager før det ventes at ETA vil erklære at gruppa legges ned.

En kilde med kjennskap til saken sier fire kasser med håndvåpen, ammunisjon og flere elektroniske utløsere ble funnet utendørs i sentrum av byen.

Påtalemyndigheten i Bayonne bekrefter at våpen er blitt tatt hånd om av politiet.

ETA, som i flere tiår kjempet en væpnet kamp for en uavhengig baskisk stat nord i Spania og sørvest i Frankrike, erklærte permanent våpenhvile for sju år siden. I forrige uke meldte en baskisk TV-kanal at ETA offisielt kommer til å bli lagt ned.

(©NTB)