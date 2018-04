Armenias statsminister støtter nyvalg

NTB utenriks

– Den eneste indikatoren på folks støtte er valg, sier Karapetyan ifølge det statlige nyhetsbyrået Armenpress.

Karapetyan var tidligere statsminister i landet, men nylig ble han erstattet av den avgåtte statsministeren Serzh Sarkisian. Det utløste masseprotester, og tidligere i uka trakk han seg. Dermed overtok Karapetyan sin gamle jobb på midlertidig basis.

Sarkisian og Karapetyan tilhører begge Armenias republikanske parti, som beskrives som nasjonalkonservativt, og som var det første som ble opprettet etter at Sovjetunionen ble oppløst og Armenia ble et uavhengig land.

Karapetyan skulle onsdag ha møtt opposisjonslederen Nikol Pashinyan til forhandlinger, men møtet ble avlyst. Ifølge regjeringen skyldes det at opposisjonen kom med ensidige krav.

Samtidig sier president Armen Sarkissian at han har startet samtaler for å finne en løsning på den politiske krisen. Han beklager også at forhandlingene ble avlyst.

