Psykolog hevder at Facebook gjør ham til syndebukk 

Russisk-amerikanske Kogan er professor i psykologi ved Cambridge University og mannen bak appen «This Is Your Digital Life», som ble brukt til å samle inn data fra opptil 87 millioner Facebook-brukere.

Under tirsdagens høring i mediekomiteen i det britiske Parlamentet anklaget han Facebook for å være i «krisemodus» når det gjelder PR, og at det er derfor de forsøker å gjøre ham til syndebukk for skandalen. Han sa også at tusenvis av andre selskaper har hentet ut brukeropplysninger fra Facebook, uten at selskapet har reagert.

– Jeg tror ikke at de mener det de sier fordi jeg tror de er klar over at plattformen deres er blitt saumfart både til venstre og høyre av tusenvis av andre, sa Kogan til medlemmene i Parlamentets mediekomité.

– Jeg var bare den uheldige personen som på en eller annen måte endte opp med å bli koblet til Trumps valgkamp. Det er bekvemmelig å peke fingeren mot ett sted, sa Kogan og forsøkte å tone ned den politiske verdien som hans eget arbeid har hatt.

Beskyldt for løgn

Han rettet også harde anklager mot den tidligere toppsjefen i analyseselskapet Cambridge Analytica, Alexander Nix, som har hevdet at selskapet ikke brukte noen av dataene som var samlet inn via appen for å fremme Donald Trumps valgkamp.

– Det er oppspinn, sa Kogan under høringen og beskyldte dermed Nix for å ha løyet til britiske parlamentarikere om samarbeidet de skal ha hatt.

Det var Kogans selskap Global Science Research som utviklet Facebook-appen som ble lastet ned av 270.000 mennesker, og som deretter ga GSR tilgang til opplysninger om disses Facebook-venner. Ifølge Facebook-sjef Mark Zuckerberg dreier det seg om et vell av informasjon fra opptil 87 millioner brukere.

Denne informasjonen hevdes i sin tur å ha blitt brukt av Cambridge Analytica, som samarbeidet med Donald Trumps valgkampteam om politisk mikro-markedsføring på sosiale medier for å fremme Trumps kandidatur.

– For upresist

Under høringen hevdet imidlertid Kogan at dataene hans var for upresise til å bygge opp nøyaktige profiler som kunne brukes til å lage politisk markedsføring på Facebook.

– Poengsummene var svært unøyaktige. Vi fant ut at de var mer nøyaktige enn tilfeldig gjetting, men mindre nøyaktige enn hvis man går ut fra at alle tilhører gjennomsnittet på alle egenskaper, sa Kogan.

Han hevdet også på at Facebooks egne verktøy gir selskaper en langt mer effektiv måte å nå fram til folk med utgangspunkt i personlighetsanalyser enn hva poengsummene fra hans eget arbeid gjør.

