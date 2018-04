Per Sandberg diskuterte snøkrabbe med russisk kollega

NTB utenriks

En rekke vanskelige fiskerispørsmål kom på bordet under tirsdagens møte mellom fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og Ilja Sjestakov, som er visejordbruksminister og fiskerisjef i Russland.

De to diskuterte blant annet snøkrabbekonflikten mellom Norge og EU, norsk selfangst i russisk sone og de vedvarende fiskerikonfliktene med Færøyene.

Men tonen mellom de to var hjertelig, trass i både alvorlig tematikk og det anstrengte forholdet mellom Russland og Vesten.

– Vi har en fantastisk god dialog. Foruten sanksjonsdelen. Og Sjestakov er en fantastisk bra mann også, så det går an å spøke litt med det, sier Sandberg til NTB.

Han sier han fikk bekreftet at Norge og Russland fortsatt står sammen i snøkrabbesaken.

– For oss var det viktig å ta opp dette, slik at vi kan være sikre på at vi står skulder ved skulder, sier Sandberg.

Bakteppet for konflikten er at Norge nekter fartøyer fra EUs medlemsland å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard. EU mener Svalbardtraktaten gir dem rett til å fange like mye snøkrabbe som norske fiskere i disse farvannene.

Forhandlingene har stått fast siden i fjor, og Sandberg ser ingen umiddelbare tegn til gjennombrudd.

