Irans president advarer USA mot å skrote atomavtalen

NTB utenriks

Hvis avtalen skrinlegges, vil det få alvorlige konsekvenser for USA, framholdt Rouhani tirsdag, få timer før møtet mellom president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Uttalelsen kom under en tale som Rouhani holdt for tilhengere i byen Tabriz, og som ble vist på iransk fjernsyn.

Her framholdt han at både Iran og landets regjering vil yte kraftig motstand mot ethvert komplott som folk i Det hvite hus måtte finne på.

Han gikk ikke i detalj om hva motstanden vil gå ut på, men understreket at til nå har Iran holdt seg til avtalen. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har også konkludert med at landet følger avtalen.

Atomavtalen ble inngått mellom Iran og de seks stormaktene USA, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland i 2015 og har som formål å gjøre det umulig for Iran å utvikle atomvåpen.

Iran har hele tiden fastholdt at landets atomprogram kun brukes til fredelige formål.

For å produsere atomvåpen trengs høyanriket uran, og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har truet med en kraftig økning i anriking av uran hvis USA trekker seg fra avtalen.

Trump har gang på gang uttrykt sin misnøye med avtalen, mens Macron og andre europeiske ledere støtter den. Det er ventet at Macron under besøket i Washington vil forsøke å overbevise Trump om at avtalen må bevares.

(©NTB)