Advarer mot å bruke nødhjelp som forhandlingskort i Syria

NTB utenriks

Denne uka samles hjelpeorganisasjoner og utsendinger fra en rekke land til giverkonferanse for Syria i FN-regi i Brussel.

Krigen i Syria har rast i over sju år og har trolig kostet over 350.000 menneskeliv. Halve befolkningen, over 11 millioner mennesker er drevet på flukt, og store deler av landet er lagt i ruiner.

Syrias sivile lever i en humanitær katastrofe, konstaterer Røde Kors, som er bekymret over at nødhjelp brukes som våpen og forhandlingskort i krigen.

– Vi i Røde Kors er svært kritisk til at nødhjelpen har blitt et politisk tema i Syria-konflikten, senest i krigføringen i Øst-Ghouta, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

− Når landene møtes til donorkonferansen må det være klart at den humanitære hjelpen ikke kan inngå som et element i forhandlingene og rammes av krigføringen, sier han.

Politisk løsning

Røde Kors erkjenner at nødhjelp alene ikke nok og etterlyser en politisk løsning på krigen.

− Begge deler er like viktig. Uten nødhjelp dør flere, og uten politiske løsninger blir det ingen fred. Men det er helt avgjørende at disse to ikke blandes sammen. Det vil gjøre nødhjelpsarbeidet enda farligere enn det allerede er, sier Apeland.

Rundt 5 millioner syrere får nå nødhjelp fra FN, Røde Kors-bevegelsen og andre aktører, via Syrias Røde Halvmåne.

− Vår og andres hjelpeinnsats er livsviktig, men den er også svært risikabel fordi partene gjentatte ganger har unnlatt å skjerme sivile, hjelpearbeidere og helsepersonell fra krigshandlingene, slik de etter Genèvekonvensjonene er forpliktet å gjøre, sier Apeland.

Må holde løftene

Bare 20 prosent av nødhjelpsbehovet for Syria er imidlertid finansiert, og hjelpeorganisasjonene ber politiske ledere holde tidligere løfter om å bidra mer.

– Politikere er raske til å love, men trege til å levere. De er nødt til å leve opp til løftene de har gitt til det syriske folk, sier Marta Lorenzo, som er regionaldirektør i den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Mange syriske flyktninger er uten juridisk status og mangler dokumenter. Det gjør at de verken får tilgang til nødhjelp, beskyttelse eller arbeid, påpeker Flyktninghjelpens regiondirektør Carsten Hansen.

– Vi trenger handling, ikke bare prat, sier han.

Pengebidrag alene er imidlertid ikke nok, påpeker Robert Beer i CARE International.

– Vi må få slutt på den systematiske og bevisste blokkeringen av bistand inne i Syria, og bistandsarbeidere må få uhindret tilgang til å hjelpe sivile, sier han.

