Senatets utenrikskomité kan motsette seg Pompeo

Avstemningen, som holdes klokken 23 norsk tid mandag, vil ikke eliminere Pompeos nominasjon, men vil være en negativ anbefaling av ham i det fulle Senatet. I så fall vil Pompeo bli den første nominerte til utenriksministerposten som blir avvist av komiteen, ifølge Senatets historiekontor.

Et flertall i Senatets utenrikskomité, som består av elleve republikanere og ti demokrater, ser ut til å avvise Pompeo. Republikaneren Rand Paul er nemlig ventet å alliere seg med Demokratene i avstemningen samtidig som senator John McCain er syk og ikke i stand til å stemme.

Kampen om senatorene

Den demokratiske senatoren Heidi Heitkamp har imidlertid uttalt at hun ville stemme for Pompeo. Også andre demokratiske senatorer har vært åpne for å godta Trumps utenriksministerkandidat.

Det hvite hus har forsøkt å presse senatorer til å støtte Pompeo, som nå er CIA-direktør. President Trump har kalt Demokratene for «sabotører», og Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders har anklaget opposisjonen for å spille «politiske spill» med den viktige ministerrollen.

– Det er vanskelig å tro at sabotørene faktisk kan stemme imot Pompeo som utenriksminister. Demokratene vil ikke støtte hundrevis av gode folk, skrev Trump i en twittermelding mandag morgen.

– Vi håper virkelig at noen senatorer vil endre mening. Demokratene må snart bestemme seg for om de elsker dette landet mer enn de hater presidenten. De må også bestemme seg for om de vil prioritere landets sikkerhet og trygghet foran sine politiske spill, sa Sanders til Fox News.

Pompeo og Nord-Korea

Selv om Senatets utenrikskomité stemmer imot Pompeo, regnes det som sannsynlig, men ikke sikkert, at det fulle Senatet vil godta ham.

Pompeo ble nominert etter at den tidligere utenriksministeren Rex Tillerson fikk sparken av Trump. CIA-direktøren har blitt en av Trumps nærmeste rådgivere og har spilt en nøkkelrolle i USAs diplomatiske samtaler med Nord-Korea.

Demokratene framholder på sin side at Pompeo ikke er egnet til ministerposten, og har pekt på en rekke krasse uttalelser fra Pompeo om LGBT-miljøer og muslimer. Samtidig kritiseres Pompeos beslutningsevner.

– I møte med viktige avgjørelser bryr Pompeo seg mindre om rettssikkerhet og samspill med allierte, og mer om unilaterale handlinger og bruk av makt, sier demokratisk senator Chris Coons.

