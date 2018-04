Resultatløst søk etter norsk student i Sør-Afrika

NTB utenriks

– Om hun hadde vært der ville vi sett henne. Vi har søkt langs hele kysten fra Buffalo Bay til Wilderness. Vi har søkt i sanddynene, i vegetasjonen bak, og vi har søkt to miles ut i sjøen. Vi fant absolutt ingenting, sier helikopterpilot Gary Shuttleworth til Stavanger Aftenblad.

20-åringen fra Stavanger forsvant onsdag kveld etter at hun sist ble sett ved stranda i Sedgefield. Sjøen i området er preget av kraftige understrømmer, noe som de siste dagene har skapt vanskeligheter for søk med båt.

Tidligere mandag opplyste pressetalsmann Christopher Spies i det lokale politiet til samme avis at de ikke etterforsker dette som en kriminalsak, men som en savnetsak. En lokal brannsjef tror den savnede studenten har druknet, melder NRK.

Det var en privatperson som for egen regning leide et brannhelikopter for å søke etter 20-åringen. Det er ifølge NRK første gang offisielle letemannskaper peker på drukning som en sannsynlig årsak

Det er det lokale politiet som koordinerer letingen etter Østbø, og en politibåt var også med i søket.

I Utenriksdepartementet her hjemme opplyser pressetalsperson Guri Solberg at Norges ambassade i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og gir konsulær bistand til Østbøs familie.

Flere ulike kilder sier til Stavanger Aftenblad at den norske 20-åringen ikke hadde med seg noe kamera på stranden. Tidligere har det blitt opplyst at hun gikk tilbake til stranden for å ta bilder, men ifølge hotellet lå kameraet hennes igjen på rommet, noe en politikilde også bekrefter. Mobilen hennes lå også igjen på stranden.

– Dette samsvarer ikke med at hun skal ha vasset uti vannet for å ta bilder av solnedgangen, sier en anonym politikilde til avisen.

(©NTB)