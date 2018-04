Psykolog forsvarer seg etter Facebook-skandale

NTB utenriks

Appen This Is Your Digital Life ble ifølge Facebook lastet ned av 270.000 personer. Det innebar at psykologiprofessor Aleksandr Kogan også fikk tilgang til data fra deres Facebook-venner. Informasjonen ble gitt videre til det britiske kommunikasjonsfirmaet Cambridge Analytica, og ble deretter brukt for å fremme valgkampen til Donald Trump i USA.

Facebook har anklaget Kogan for å ha misbrukt det sosiale mediet. Selv mener han at både Facebook og Cambridge Analytica forsøker å gjøre ham til syndebukk.

I CBS-programmet 60 Minutes forsvarer Kogan seg ved å si at det var en utbredt oppfatning at brukerne ikke hadde noe imot at dataene deres ble solgt videre og delt med andre.

– Den gang trodde vi det var greit. Jeg tror at kjerneideen vår – alle vet og ingen bryr seg – var grunnleggende feil. Og det er jeg oppriktig lei meg for, sier Kogan, som er professor ved Cambridge University.

Han slår også tilbake mot Facebooks beskyldninger om at han utviklet en ulovlig app ettersom selskapet ikke gjorde noe for å hindre at opplysninger ble solgt videre.

– Jeg hadde brukervilkår oppe i halvannet år der det sto at jeg kunne overføre og selge data. Jeg hørte aldri et ord. Facebook har helt klart aldri brydd seg, sier Kogan.

Han mener også at titusener av apper er blitt brukt på samme måte, og at ingen er blitt avkrevd noen eksplisitt tillatelse for å samle inn data fra brukernes Facebook-venner.

