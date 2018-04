Mario Abdo Benítez er Paraguays nye president

NTB utenriks

46 år gamle Abdo Benítez vant med 46,5 prosent av stemmene, mot den 55 år gamle sentrumspolitikeren Efraín Alegre, som fikk 42,7 av stemmene.

Abdo Benítez overtar etter tobakksmagnaten Horacio Cartes, som tilhører det samme partiet: Coloradopartiet.

Høyrepartiet hadde presidentposten i 61 år i Paraguay, til den katolske biskopen og sentrumspolitikeren Fernando Lugo vant valget i 2008. Han ble avsatt i det nabolandene betegnet som et kupp i 2012.

Visepresident Federico Franco overtok og styrte landet fram til valget i 2013, der Cartes og Coloradopartiet gjenerobret presidentposten.

Den tidligere militærdiktatoren Alfredo Stroessner styrte det søramerikanske landet med hard hånd fra 1954 til 1989. Abdo Benítez har i intervjuer sagt at den mangeårige diktatoren «gjorde mye for landet», men han har tatt avstand fra de massive bruddene på menneskerettigheter som fant sted under Stroessner.

Tusenvis av opposisjonelle «forsvant» under diktaturtiden, der de militære slo nådeløst ned på alt tilløp til opposisjon. Da Stroessner døde i 2006, foreslo Abdo Benítez likevel at Coloradopartiet skulle hylle ham.

Sin egen formue arvet den konservative politikeren fra faren, som ble tiltalt for å ha utnyttet stillingen som diktatorens personlige sekretær til å berike seg. Saken ble til slutt henlagt.

