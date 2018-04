Malaysia etterlyser to menn etter attentat på palestiner

NTB utenriks

35 år gamle Fadi Mohammad al-Batsh hadde ifølge politiet i Malaysia bodd i landet i sju år, var ekspert på energiforsyning og fornybar energi og foreleste ved British Malaysian Institute i Kuala Lumpur.

Lørdag morgen ble trebarnsfaren skutt og drept med 14 skudd på åpen gate i landets hovedstad, da han var på vei til morgenbønn i den lokale moskeen.

De to attentatmennene forsvant på motorsykkel og politiet i Malaysia offentliggjorde mandag bilder av dem. Politiet beskriver dem som hvite og med trekk som kan tyde på at de kommer fra Midtøsten.

Anklager Mossad

Batsh var medlem av Hamas og var kjent for å tale palestinernes sak, både i Malaysia og under møter og konferanser i andre land. Han ble drept rett før han skulle reise til Tyrkia for å delta på en slik konferanse.

Familien og Hamas anklager den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad for å stå bak attentatet, noe Israel ikke direkte har benektet.

– Denne mannen er ingen helgen, sa Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman da han søndag fikk spørsmål fra den israelske radiostasjonen Kan Reshet Bet om attentatet.

Lieberman antyder videre at Batsh kan ha blitt drept som et resultat av et indre oppgjør i Hamas, men uten å underbygge dette.

Han svarte ikke direkte på spørsmålet om Israel sto bak drapet, konstaterer den israelske avisen Haaretz.

Kan ha forlatt landet

Bildene av de to attentatmennene ble tatt av overvåkingskameraer i området der Batsh ble drept, der de to gjerningsmennene skal ha oppholdt seg i rundt 20 minutter før attentatet.

Ifølge Malaysias visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi har de to trolig bånd til en utenlandsk etterretningsorganisasjon, men han navngir ikke hvilken. Det er uklart om de fortsatt befinner seg i landet.

– Vi kan ikke lenger være sikre på at de to mistenkte befinner seg i landet, konstaterer Malaysias politisjef Mohamad Fuzi Harun.

Lang tradisjon

Israel har en lang tradisjon for å likvidere palestinere i utlandet, men myndighetene har sjelden innrømmet det offentlig.

I 2016 ble ingeniøren Mohammed Al-Zoari drept i et attentat i Sfax i Tunisia. Han tilhørte også Hamas og var regnet som ekspert på utvikling av droner.

Mossad anklages også for å ha likvidert Hassan Lakkis i Beirut i 2013. Han var regnet som Hizbollahs fremste ekspert på utvikling av nye våpen.

Mahmoud al-Mabhouh, som trolig ble likvidert av Mossad på et hotellrom i Dubai i 2010, sto angivelig for rakettinnkjøp for Hamas, og enkelte har hevdet at Fadi Mohammad al-Batsh var rakettekspert.

– Batsh kan ha blitt sett på som en trussel for et land som er fiende av Palestina, sier Malaysias visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi, men uten å navngi Israel direkte.

(©NTB)