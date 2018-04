Latvias president tok opp striden om snøkrabbe 

NTB utenriks

Kronprinsparet skal på offisielt besøk i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen, og mandag innledet de i den latviske hovedstaden Riga.

I anledning besøket ble det arrangert en næringslivskonferanse, hvor blant annet samarbeid innen fiskeri, teknologi og energi sto på menyen. Også den omfattende norske EØS-bistanden til Latvia ble drøftet på konferansen.

President Raimonds Vejonis hyllet i sin tale til kronprinsparet det gode forholdet mellom Norge og Latvia og takket særlig for den norske støtten til landets utdanningssektor.

Deretter tok han opp stridstemaet snøkrabbe.

Komplisert spørsmål

– Det nære bilaterale forholdet mellom Latvia og Norge gir også godt grunnlag for å håndtere kompliserte spørsmål, som fangst av snøkrabbe, sa Vejonis.

Norge nekter fartøy fra EU å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard, noe som har provosert latviske fiskere, som fikk elleve av i alt 20 lisenser fra EU til slik fangst både i 2017 og i 2018.

EU mener det er brudd på Svalbardtraktaten når Norge nekter dem å fiske snøkrabbe. Det avvises av Norge, som hevder at Svalbardtraktaten ikke gjelder i havområdene der snøkrabbefisket foregår.

– Samtalene om dette vil fortsette på ekspertnivå, og jeg håper at de vil komme fram til en løsning som begge parter kan godta, sa Vejonis.

Begrenset program

Kronprinsesse Mette-Marit var sykmeldt en periode før påske, og har et noe begrenset program under besøket i de baltiske land, til tross for at hun nå er friskmeldt.

– Kronprinsessen er i god form. Hun må imidlertid stadig ta hensyn til krystallsyken, og for å bevare den gode formen gjennomfører kronprinsessen et noe begrenset program i de tre baltiske landene, sier konstituert kommunikasjonssjef på Slottet, Ole Edvard Wold-Reitan, til NTB.

Bakgrunnen for kronprinsparets besøk, er hundreårsjubileet for Litauen, Latvia og Estlands selvstendighetserklæringer.

(©NTB)