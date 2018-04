Jagland ber parlamentarikere «ta konsekvensen» av korrupsjonsanklager

NTB utenriks

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland sier gjennom sin pressetalsmann Daniel Höltgen at han nå legger til grunn at parlamentarikerforsamlingen (PACE) og parlamentarikerne som er navngitt i granskingsrapporten, trekker «de nødvendige konklusjoner».

– Det betyr at regelverket og prosedyrene for å forhindre korrupsjon må styrkes, og at de som anklages for korrupsjon, må trekke seg fra sine aktiviteter i PACE, sier Höltgen til NTB.

Han understreker samtidig at granskingen utelukkende dreier seg om parlamentarikerforsamlingen.

– Det er ikke rettet noen anklager mot andre deler av Europarådet, sier Höltgen.

Kaviardiplomati

Bakteppet for den eksterne granskingen er påstander om at Aserbajdsjan skal ha «kjøpt» medlemmer av PACE, blant annet ved å bestikke dem med kaviar, tepper og opphold på luksushoteller.

I motytelse anklages parlamentarikerne blant annet for å ha stemt imot en svært kritisk rapport fra januar 2013 om situasjonen for politiske fanger i den tidligere sovjetrepublikken.

I granskingsrapporten konkluderes det med at det er funnet beviser som gir grunn til «sterk mistanke» om korrupsjon hos flere nåværende og tidligere medlemmer.

I tillegg kritiseres flere tidligere medlemmer for å ha handlet i strid med PACEs etikkregelverk ved å ha opptrådt som lobbyister for Aserbajdsjan.

Dommere

Den 200 sider lange rapport er skrevet av tre pensjonerte dommere fra Frankrike, Storbritannia og USA.

Parlamentarikerforsamlingens president Michele Nicoletti ber de involverte parlamentarikerne innstille alle sine aktiviteter mens en PACE-komité undersøker situasjonen deres sak for sak.

Parlamentarikerforsamlingen består av 324 medlemmer fra 47 land i Europarådet, som er satt til å bevare menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet i medlemslandene.

Rapporten publiseres kvelden før PACE starter sin fem dager lange vårsesjon.

Jagland får kritikk

I helgen skrev Aftenposten at en konservativ leder i PACE har bedt Jagland om å vurdere sin stilling i kjølvannet av korrupsjonsskandalen.

«Med tanke på din manglende styring med organisasjonen, din forakt for parlamentarikerforsamlingen og manglende forsøk på å gjøre noe med korrupsjonen i din organisasjon, bør du nå vurdere din stilling», skriver den britiske politikeren Ian Liddell-Grainger i brevet.

Jagland har på sin side har avvist beskyldningene om at han ikke har fulgt opp korrupsjonssaken skikkelig.

Höltgen beskriver brevet som et forsøk på å trekke oppmerksomheten vekk fra kritikken granskingen retter mot medlemmer av Liddell-Graingers egen partifamilie.

(©NTB)