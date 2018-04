Hjelpeorganisasjoner ber om at Syria-løfter blir holdt 

NTB utenriks

– Politikere er raske til å love, men trege til å levere. De er nødt til å leve opp til løftene de har gitt til det syriske folk, sier Marta Lorenzo, som er regionaldirektør i den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Utsendinger fra mer enn 70 land er ventet til givermøtet i Brussel. Oxfam har sammen med Christian Aid, CARE International, International Rescue Committee (IRC), Mercy Corps, Humanity and Inclusion og norske Flyktninghjelpen etterlyser konkrete resultater.

De ber giverland og regionale aktører gripe muligheten og gjøre livet lettere for millioner av syrere, både i Syria og landene rundt. Det kan gjøres ved å følge opp tidligere løfter om å beskytte krigsflyktninger og sørge for mer nødhjelp, mener de.

Nektes skolegang

– På tross av lovnader på tidligere konferanser om å få alle flyktningbarn inn i skolen, så blir hvert tredje syriske barn fortsatt nektet tilgang til utdanning, sier Redd Barnas regionaldirektør Tom Krift.

Mange syriske flyktninger i regionen er uten juridisk status og mangler dokumenter. Det gjør at de heller ikke får tilgang på bistand, beskyttelse eller arbeid, påpeker Flyktninghjelpens regiondirektør Carsten Hansen.

– Vi trenger handling, ikke bare prat, sier han.

Ber om penger og tilgang

Bare 20 prosent av nødhjelpsbehovet for Syria er finansiert, til tross for at nærmere 700.000 mennesker er drevet på flukt i landet bare i 2018.

– Å finansiere nødhjelpsresponsen er helt avgjørende, ellers vil enda flere menneskeliv stå i fare. Men finansiering er bare en del av bildet – vi må få slutt på den systematiske og bevisste blokkeringen av bistand inne i Syria, og bistandsarbeidere må få uhindret tilgang til å hjelpe sivile, sier Robert Beer i CARE International.

Hjelpeorganisasjonene frykter også hva som venter flyktninger som vender hjem til Syria.

– Syria er ikke trygt, og landet er ikke klart til at flyktninger kan vende hjem ennå. Denne konferansen må anerkjenne dette, forplikte seg til sikre flyktningers rettigheter og til å støtte Syrias naboland som har gjort en enorm innsats og tatt imot 5,6 millioner mennesker, sier regionaldirektør Mark Schnellbaecher i IRC.

(©NTB)