Aktor: – Madsens troverdighet er ikke-eksisterende

– Det var løgn fra ende til annen, sa Jakob Buch-Jepsen i sin prosedyre i tingretten i København og viste til erklæringen fra rettspsykiatere som beskriver Madsen som en patologisk løgner.

Aktor mener at det er sterke bevis for at Peter Madsen er skyldig i samtlige tiltalepunkter. Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep mot den svenske journalisten Kim Wall.

Ifølge Buch-Jepsen har påtalemyndigheten strukket seg langt for å undersøke Madsens alternative forklaringer på at Walls døde.

– Vi har fått den ene løgnaktige forklaringen etter den andre. I takt med at bevisene har dukket opp, har han igjen endret forklaring, sa Buch-Jepsen.

– Han prøver å leke katt og mus med oss. Noen vil si at han holder oss for narr, sa aktor, som blant annet viste til uttalelser fra Madsen om han ville gjennomføre rettssaken av ren nysgjerrighet.

