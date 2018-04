Viktig valg i urolig nabolag i Libanon

NTB utenriks

Libanon er på størrelse med Rogaland fylke og ligger i et av verdens mest urolige nabolag. Krigen i nabolandet Syria er farlig nær og har drevet 1,5 millioner mennesker på flukt over grensa.

Fra før var Libanon hjem for rundt 200.000 palestinske og 50.000 irakiske flyktninger, men selv om hver tredje innbygger nå er flyktning, har de ingen innflytelse over libanesisk politikk. Den preges av en skjør maktbalanse mellom ulike religiøse grupper, som ofte ledet av gamle familiedynastier der regjeringsposter går i arv.

Landets grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og presidenten i nasjonalforsamlingen sjiamuslim.

De 128 setene i nasjonalforsamlingen er også fordelt på tilsvarende vis. Muslimene har 64 seter, likt fordelt mellom sunni- og sjiamuslimer, og de kristne har også 64 seter. Dette til tross for at fordelingen bygger på en folketelling fra 1930-tallet, og rundt 60 prosent av innbyggerne i dag er muslimer.

Krigsfrykt

18 år har gått siden Libanons egen borgerkrig var over, men landet har opplevd flere store israelske militæroffensiver siden, den siste i 2006 da over 1.100 mennesker ble drept.

Den nåværende nasjonalforsamling ble valgt tre år senere og ga den sjiamuslimske motstandsbevegelsen Hizbollah, som ble dannet som et svar på Israels invasjon av Sør-Libanon i 1982, plass i regjeringskoalisjonen.

Hizbollah står fortsatt på USAs terrorliste og spiller i dag en aktiv rolle på president Bashar al-Assads side i krigen i Syria.

Nasjonalforsamlingen i Libanon har de siste årene vært preget av handlingslammelse og frykt for at borgerkrigen i Syria skal smitte over, noe som har ført til at valget er utsatt tre ganger. I fjor ble representantene enige om en ny valglov, og ingen vet helt hvordan den vil slå ut når velgerne går til urnene 6. mai.

Hizbollah-frykt

917 kandidater fra 77 lister stiller til valg landet over, og mange av dem bruker store beløp på å reklamere for egen fortreffelighet. Aller mest bruker sittende statsminister Saad Hariri, sønnen til tidligere statsminister Rafik Hariri, som ble drept i et attentat i Beirut i 2005.

Hariri er god for milliarder og regnes som favoritt, men Hizbollah kan også komme til å nyte godt av den nye valgordningen.

– Fra et vestlig perspektiv er det bekymring over at Hizbollah skal sikre seg mange seter og tippe maktbalansen i egen favør. Det vil kunne gjøre enhver regjering som dannes til en «Hizbollah-regjering», mener professor Imad Salame ved American University i Beirut.

Flere aktører

Mens libanesisk politikk i mange år var preget av rivalisering mellom de Iran-vennlige partiene i den såkalte 8. mars-alliansen og de saudiarabisk-vennlige partiene i den såkalte 14. mars-alliansen, er aktørene nå langt flere.

En rekke småpartier og uavhengige kandidater stiller til valg, og noen av dem har gått sammen om valglister. Det er også langt flere kvinner som stiller til valg enn tidligere, noen av dem på en felles kvinneliste.

– Resultatet er langt fra gitt, jeg frykter at det kan ende med ustabilitet, sier Ibrahim Salelh, som stiller til valg i byen Tripoli.

