Skuespilleren Verne Troyer er død

49-åringens familie bekrefter dødsfallet på Instagram lørdag.

Troyer har foruten rollene i Mike Myers «Austin Powers»-filmer vært å se i blant annet «Love guru» fra 2008, «Bubble boy» fra 2001 og «Postal» fra 2007. Han spilte også i «Harry Potter og de vises stein», samt i en rekke TV-serier.

– Verne var fullt ut profesjonell og et fyrtårn av positivitet for dem av oss som hadde æren av å arbeide sammen med ham, sier Myers til The Hollywood Reporter.

81 cm høye Troyer, som ble født i Michigan i USA, var også stuntmann. Hans korte vekst skyldtes at han ble født med en sjelden genetisk lidelse.

– Selv om han var lav av vekst, åpnet han flere dører for seg selv og andre enn noen kunne forestilt seg, sier familien i en uttalelse.

Troyer slet med alkoholmisbruk og ble lagt inn på sykehus tidligere denne måneden, skriver The Guardian.

I uttalelsen fra familien står det at Troyer hadde «strevet og vunnet – og kjempet litt til, men dessverre ble det for mye denne gangen».

